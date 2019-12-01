Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер с сериалами LostFilm

Все любители сериалов находятся в шоке после того, как ресурс LostFilm.TV был заблокирован Роскомнадзором. Решение об этом вынес Мосгорсуд в связи нарушением авторских прав на один из сериалов – «Супергерл».

Если верить документации, которую слили в сеть, то обладатель авторских прав на сериал Warner Bros., подала иск о защите своих прав. Более того, в отношении других подобных ресурсов, в частности упоминаются filmhd1080.net, hdkinozor.ru, kinotan.ru, tracktor.in, retre.org и turboserial.net., были выдвинуты претензии.

Уже сейчас все перечисленные сайты заблокированы Роскомнадзором, так как истец потребовал принять технические действия по удалению всех копий сериала с ресурсов и заблокировать доменные имена. Пока никто из виновников не решился обжаловать решение суда.

Сообщается, что с вынесением решения, все сайты начали блокироваться провайдерами Rinet, МГТС и SkyNet. А вот «ЮНИС Телеком» и Yota пока не спешат блокировать запрещенные ресурсы.

Напомним, что некоторые отдельные страницы LostFilm уже попадали в «бан» от Роскомнадзора, но затем их снова разблокировали. Сейчас же речь идет о блокировке доменного имени. Отметим, что LostFilm – это не только ресурс, где размещаются сериалы. Представители студии также занимаются переводом и озвучиванием зарубежных сериалов.