Asus приостанавливает выпуск новых смартфонов в 2026 году | The GEEK
Asus приостанавливает выпуск новых смартфонов в 2026 году

Компания сконцентрируется на других направлениях.
Редакция The GEEK сегодня в 22:57

Компания Asus подтвердила, что в 2026 году не будет выпускать новые смартфоны серий ZenFone и ROG Phone. При этом производитель опроверг слухи о полном закрытии мобильного подразделения.

В Asus подчеркнули, что владельцы уже выпущенных устройств продолжат получать обновления программного обеспечения, гарантийное обслуживание и техническую поддержку в полном объёме.

Ранее дистрибьюторы сообщали, что отгрузки смартфонов Asus прекратятся после 31 декабря 2025 года. Предполагается, что временная пауза позволит компании перераспределить ресурсы и сосредоточиться на других направлениях, включая разработку дронов и умных очков с поддержкой искусственного интеллекта.

В компании не уточнили, когда именно планируют вернуться к выпуску новых смартфонов.

