Rocketbook Orbit – бесконечный блокнот за 1900 рублей
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Новости

Rocketbook Orbit – бесконечный блокнот за 1900 рублей

Необычный блокнот Rocketbook Orbit был представлен на площадке Kickstarter. Его уникальность в специальной технологии листов, которые сделаны из пластика со специальным покрытием. На них можно рисовать, писать, чертить и тому подобное, а после стереть заметки обычной тряпкой. Для написания можно использовать ручку, карандаш или обычный маркер.

Крепление листов происходит с помощью специальных магнитов. Сами листы предоставляются на выбор – чистые, с линовкой, клеткой и множество других вариантов. Каждая пачка состоит из 20 подобных листов.

Перед стиранием нужной информации, страницы можно сканировать через смартфон. Для этого было разработано фирменное приложение Rocketbook.

Rocketbook Orbit

Набор состоящий из блокнота, ручки, тряпки и двух пачек листов обойдётся всего в 29 долларов или 1900 рублей по текущему курсу. Первые заказы начнут поступать пользователям уже в октябре 2020 года.

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