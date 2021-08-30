Роберт Грэм: iPhone 13 будет поддерживать расширенный диапазон 4G/5G, а не спутниковую связь

Недавно аналитик Мин-Чи Куо заявил, что iPhone 13 получит поддержку спутниковой связи для звонков и отправки сообщений. Она будет работать вне зоны действия сотовой сети. Однако, похоже, это не так.

Инженер и руководитель Errata Security Роберт Грэм уточнил, что речь идёт не о прямой связи со спутниками. Телефоны будут использовать диапазон 2,4835 ГГц — 2,4950 ГГц, который предназначен как для спутниковой связи, так и для наземных устройств.

1/ No, the iPhone 13 will not talk to satellites.



Instead, the iPhone will (according to rumors) now support another radio band for 4G/5G that was previously assigned to satellite service but which now can be used for terrestrial service. — Robᵉʳᵗ Graham #PcapsOrItDidntHappen (@ErrataRob) August 30, 2021

Этот диапазон использовался некоторыми маршрутизаторами 802.11b. В 1995 году его отдали оператору Globalstar. Также он зарезервирован для Mobile Satellite Service (MSS), которая работает со спутниковыми телефонами, нефтяными платформами, часами SPOT и подобными системами.

Пока неясно, как всё это будет работать и где. Остаётся ждать анонса.