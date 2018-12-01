РКН снял блокировку с Telegram

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) официально заявила, что по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.

Причиной этого, согласно данным с официального сайта РКН, является высказанная Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму. Также в ведомстве заявили, что готовы к сотрудничеству с любыми интернет-компаниями на российской территории, которые будут противодействовать распространению запрещённой информации.

Помимо этого, было, РКН поделился статистикой. Согласно его данным, вместе с рядом интернет-компаний ведомство заблокировало за неделю:

2500 ресурсов, которое пропагандируют суицид;

1300 — с пропагандой экстремистского и террористического характера;

800, которые распространяют данные о наркотиках, их употреблении, местах продаж и так далее;

300 — с изображениями сексуального характера несовершеннолетних.

Отметим, что в 2018 году Telegram пытались заблокировать за то, что мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Однако под удар в результате попали многие бизнес-ресурсы, в том числе российские. Однако мессенджер продолжал работать.