Resident Evil Village получит русскую озвучку

Capcom презентовала новую часть вселенной Resident Evil и показала проект RE Village. Чуть позже стало известно о выходе демоверсии Maiden для PlayStation 5, которая будет пересекаться с основным сюжетом. Позже она станет доступна для всех других платформ.

Кроме того, Resident Evil Village получит не только русские субтитры, но и озвучку. Это особенно приятно, учитывая, что это впервые в серии со времен Resident Evil 5.

Страница RE Village в Steam

Сама Capcom о российской локализации ничего не говорила, но подтверждение этому послужила масштабная утечка и упоминание на странице игры в Steam.

Уже сегодня Resident Evil Village можно оформить по предзаказу на любую доступную платформу. Цены следующие:

Steam

Стандартное издание — 1999 рублей

Расширенное издание — 2399 рублей

Комплект RE 7 Gold и RE Village — 2699 рублей

PS Store

Стандартное издание — 4999 рублей

Расширенное издание — 5719 рублей

Издание RE 7 Gold и RE Village — 6249 рублей

Microsoft Store

Стандартное издание — $70

Расширенное издание — $80

Издание RE 7 Gold и RE Village — $90