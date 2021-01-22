Resident Evil Village получит русскую озвучку

Capcom презентовала новую часть вселенной Resident Evil и показала проект RE Village. Чуть позже стало известно о выходе демоверсии Maiden для PlayStation 5, которая будет пересекаться с основным сюжетом. Позже она станет доступна для всех других платформ.
Кроме того, Resident Evil Village получит не только русские субтитры, но и озвучку. Это особенно приятно, учитывая, что это впервые в серии со времен Resident Evil 5.
Сама Capcom о российской локализации ничего не говорила, но подтверждение этому послужила масштабная утечка и упоминание на странице игры в Steam.
Уже сегодня Resident Evil Village можно оформить по предзаказу на любую доступную платформу. Цены следующие:
Steam
- Стандартное издание — 1999 рублей
- Расширенное издание — 2399 рублей
- Комплект RE 7 Gold и RE Village — 2699 рублей
PS Store
- Стандартное издание — 4999 рублей
- Расширенное издание — 5719 рублей
- Издание RE 7 Gold и RE Village — 6249 рублей
Microsoft Store
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