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Новости

Resident Evil Village получит русскую озвучку

Capcom презентовала новую часть вселенной Resident Evil и показала проект RE Village. Чуть позже стало известно о выходе демоверсии Maiden для PlayStation 5, которая будет пересекаться с основным сюжетом. Позже она станет доступна для всех других платформ.

Кроме того, Resident Evil Village получит не только русские субтитры, но и озвучку. Это особенно приятно, учитывая, что это впервые в серии со времен Resident Evil 5.

Страница RE Village в Steam

Сама Capcom о российской локализации ничего не говорила, но подтверждение этому послужила масштабная утечка и упоминание на странице игры в Steam.

Уже сегодня Resident Evil Village можно оформить по предзаказу на любую доступную платформу. Цены следующие:

Steam

PS Store

Microsoft Store

  • Стандартное издание — $70
  • Расширенное издание — $80
  • Издание RE 7 Gold и RE Village — $90
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Источник:
Steam
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