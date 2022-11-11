Remedy официально подтвердила разработку Control 2

Компания Remedy Entertainment сообщила о достижении договорённости с издательством 505 Games. Речь идёт о разработке продолжения научно-фантастического экшена Control. Как сообщается, Control 2 уже находится в разработке.

Бюджет игры составляет 50 миллионов евро, при этом Remedy сохранит за собой право собственности на франшизу. А вот инвестиции на разработку, маркетинг и другие вещи будут разделяться поровну, как и прибыль.

Отметим, что игра будет построена на движке Northlight. Релиз состоится на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Версию для ПК будет распространять сама Remedy, а консольные — 505 Games. Также опубликован первый концепт-арт.

Оригинальная игра вышла на ПК, PlayStation 4 и Xbox One 27 августа 2019 года, а в 2020 году её выпустили также на Nintendo Switch. В 2021 году появилась версия для PlayStation 5, Xbox Series X и S.