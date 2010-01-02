Скриншоты ремастера Need for Speed: Hot Pursuit слили в сеть

По всей видимости для разработчиков стало хорошим тоном делать ремастеры на когда-то выпущенные качественные проекты. Достаточно вспомнить недавний релиз легендарной Мафии или переиздание первого Crysis. Следом за ними пойдёт одна из лучших частей Need for Speed – Hot Pursuit.

Ремастер Need for Speed: Hot Pursuit должен состояться только завтра в 18:00 МСК, так в интернет уже опубликовали качественные скриншоты, а также подробности релиза.

На официальном сайте Need For Speed уже запущен обратный отчёт.

По имеющимся данным, в ремастере будут не только все ранее выпущенные DLC, но и новый контент в виде кастомизации автомобилей, испытаний, заданий и прочего. Также в мультиплеере появится поддержка кроссплея.

По слухам, выход ремастера состоится 6 ноября, а её стоимость будет начинаться от 40 долларов или около 3 тысяч рублей.