Redmi Note 9 Pro Max официально представлен

Redmi анонсировала флагманский смартфон Redmi Note 9 Pro Max. Как и ожидалось, устройство получило центральный вырез для фронтальной камеры и дисплей с диагональю 6,67 дюйма. Таким образом аппарат стал самым большим во всей линейки Redmi Note.

Смартфон полностью покрыт защитным стелком Corning Gorilla Glass 5, а сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса.

Сзади находится основная камера с четырьмя модулями: 64, 8, 5 и 2 МП соответственно. Фронтальная камера получила разрешение в 32 МП.

Сердцем аппарата выступает Qualcomm Snapdragon 720 и 6 ГБ оперативки. Для хранения данных доступно 128 ГБ памяти, также её можно расширить до 512 ГБ с помощью microSD.

Ёмкость аккумулятора составляет 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Зарядка на 33 Вт уже идёт в комплекте.

Цены:

Redmi Note 9 Pro Max 6/64 ГБ – 200 долларов;

Redmi Note 9 Pro Max 6/128 ГБ – 228 долларов;

Redmi Note 9 Pro Max 8/128 ГБ – 255 долларов.

Флагманский Redmi Note 9 Pro Max получил три официальных цвета: Aurora Blue, Glacier Color и Interstellar Black.