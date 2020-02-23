Redmi Note 9 представят 12 марта

Новую линейку Redmi Note 9 могут представить 12 марта. Сообщения об этом появились в официальном аккаунте индийского подразделения Redmi.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! 🤩#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! 😎



RT and share this EPIC announcement. 🙌 #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o — Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020

На тизере изображено четыре основных модуля в камере смартфона, а значит логично, что новинка будет оснащена ими.

Redmi note 9 series landing page appears on Amazon. pic.twitter.com/lB8dsfjdkD — _the_tech_guy (@_the_tech_guy) March 2, 2020

Кроме того, на Amazon обнаружилась реклама, которая рассказывает о функциях нового смартфона, а именно: премиальный дизайн, улучшенная зарядка и игровые функции.