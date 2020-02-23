Redmi Note 9 представят 12 марта
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Новости

Redmi Note 9 представят 12 марта

Новую линейку Redmi Note 9 могут представить 12 марта. Сообщения об этом появились в официальном аккаунте индийского подразделения Redmi.

На тизере изображено четыре основных модуля в камере смартфона, а значит логично, что новинка будет оснащена ими.

Кроме того, на Amazon обнаружилась реклама, которая рассказывает о функциях нового смартфона, а именно: премиальный дизайн, улучшенная зарядка и игровые функции.

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