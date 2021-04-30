Redmi K40 Game Enhanced Edition уже продают в Китае

В Китае сегодня стартовали продажи игрового смартфона Redmi K40 Game Enhanced Edition. Новинка предлагается по цене от 310 долларов за базовую версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти.

Смартфон получил однокристальную систему MediaTek Dimensity 1200 (набирает около 720 000 баллов в тесте AnTuTu). Есть экран OLED с диагональю 6,67 дюйма и разрешением Full HD+. Частота обновления составляет 120 Гц. Есть охват 100% цветового пространства DCI-P3 и поддержка HDR10+. Оперативная память составляет от 6 до 12 ГБ, постоянная — 128 или 256 ГБ.

Для игры предусмотрены механические кнопки-курки на боковой панели. Основная камера включает в себя модули на 64, 8 и 2 МП. Аккумулятор характеризуется ёмкостью 5065 мА•ч. Также у смартфона есть динамики JBL, выделенный усилитель, поддержка Dolby Atmos и Hi-Res Audio, три микрофона, а ещё адаптеры Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Отдельно отметим мощную систему охлаждения.

К слову, новинку уже раскупили в Китае. Партия на 100 тысяч единиц разошлась за несколько минут.