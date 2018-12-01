Redmi 9A и Redmi 9C — самые доступны смартфоны бренда

Xiaomi представила смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C, которые позиционируются в качестве самых дешёвых решений бренда.

Redmi 9C & Redmi 9A official picture with specs

Price in Malaysia:

– #Redmi9A 2GB RAM + 32GB storage – RM359(6,326INR)

– #Redmi9C 2GB RAM + 32GB storage – RM429(7, 560INR)

– #Redmi9 3GB RAM + 32GB storage – RM499(8, 822INR)

– #Redmi9 4GB RAM + 64GB storage – RM599(10, 556INR) pic.twitter.com/TOEtYLoKzh — Techno Aarav (@Aarav95784026) June 30, 2020

Новинки базируются на SoC MediaTek Helio G35 и Helio G25 соответственно. Экраны основаны на матрицах IPS с диагональю 6,53 дюйма и разрешением HD+.

Redmi 9A

Ёмкость батарей составляет 5000 мА·ч, есть по 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Также есть разница по камерам: у Redmi 9A используется одинарный основной модуль на 13 МП, у Redmi 9C — тройная камера 13 + 5 + 2 МП. Кроме того, у старшей модели есть сканер отпечатка на задней панели.

Из коммуникаций есть 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, ИК-порт и разъём 3,5 мм. Цены составляют 84и 100 доллара за Redmi 9A и Redmi 9C соответственно.

Кроме того, представлен прямой конкурент новинок — Realme C11. Этот смартфон стоит 100 долларов.

Он получил ЖК-экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1600 x 720 пикселей. Внутри установлен процессор MedaTek Helio G35, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Есть слот для карты памяти, в качестве ОС используется Android 10 с оболочкой Realme UI.

Realme C11

Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка на 10 Вт. Основная камера двойная — 13 + 2 МП. На выбор доступны цвета Mint Green и Pepper Grey, а первым покупателям подарят наушники Realme Buds 2.