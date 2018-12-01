Redmi 9A и Redmi 9C — самые доступны смартфоны бренда

Xiaomi представила смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C, которые позиционируются в качестве самых дешёвых решений бренда.
Новинки базируются на SoC MediaTek Helio G35 и Helio G25 соответственно. Экраны основаны на матрицах IPS с диагональю 6,53 дюйма и разрешением HD+.
Ёмкость батарей составляет 5000 мА·ч, есть по 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Также есть разница по камерам: у Redmi 9A используется одинарный основной модуль на 13 МП, у Redmi 9C — тройная камера 13 + 5 + 2 МП. Кроме того, у старшей модели есть сканер отпечатка на задней панели.
Из коммуникаций есть 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C, ИК-порт и разъём 3,5 мм. Цены составляют 84и 100 доллара за Redmi 9A и Redmi 9C соответственно.
Кроме того, представлен прямой конкурент новинок — Realme C11. Этот смартфон стоит 100 долларов.
Он получил ЖК-экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1600 x 720 пикселей. Внутри установлен процессор MedaTek Helio G35, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти. Есть слот для карты памяти, в качестве ОС используется Android 10 с оболочкой Realme UI.
Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка на 10 Вт. Основная камера двойная — 13 + 2 МП. На выбор доступны цвета Mint Green и Pepper Grey, а первым покупателям подарят наушники Realme Buds 2.
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