Геймерский смартфон RedMagic 7s появился в TENAA

Игровой смартфон RedMagic 7s «засветился» в китайском центре сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) под модельным номером «Number NX679S».

Так стало известно, что RedMagic 7s получит 6.8″ OLED-дисплей с разрешением FHD+ и подэкранным сканером отпечатков пальцев.

В качестве процессора используется Snapdragon 8+ Gen1 в паре с 8/12/16/18 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Для хранения данных будут доступны модификации на 128/256/512 ГБ по стандарту UFS 3.1. За автономность будет отвечать аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой быстрой и мощной зарядки на 165 Вт.

Основная камера получила три модуля на 64+8+2 Мп. Фронтальная – 8 Мп.

В базе RedMagic 7s указан в четырёх расцветках: Green (зелёной), Black (чёрной), Red (красной) и Blue Gradient (синего градиента).

Выход новинки ожидается в самое ближайшее время.

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