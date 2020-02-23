Редкие кроссовки от Apple продали за 16 тысяч долларов

В далёких 90-х годах Apple для своих сотрудников выпустила специальные кроссовки, которые нельзя было приобрести в магазине. Один такой экземпляр появился на аукционе за 16 тысяч долларов или 1,2 миллиона рублей по курсу.

Не стоит объяснять, что продукты Apple, ценятся коллекционерами особенно. Кроссовки с радужным логотипом Apple выпускались ограниченным тиражом и сейчас в мире осталось всего несколько пар в отличном состоянии.

Кроме того, Apple в 80-х годах выпускала свитеры, шарфы, наручные часы, чемодан и множество других аксессуаров, которые были доступны только сотрудникам корпорации.