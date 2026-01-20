Nubia представила игровой смартфон RedMagic 11 Air | The GEEK
Nubia представила игровой смартфон RedMagic 11 Air

Дизайн в стиле виниловых пластинок, гигантский экран 144 Гц, мощное железо, сенсорные триггеры и встроенная турбина.
Редакция The GEEK сегодня в 20:36

Nubia выпустила новый игровой смартфон RedMagic 11 Air. Новинка ориентирована на геймеров, при этом получила относительно тонкий корпус (7,85 мм) и сохранила фирменный прозрачный дизайн. Оформление задней панели вдохновлено виниловыми пластинками, гоночными трассами и геометрическим искусством.

На передней панели расположен 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Экран получил тонкие рамки 1,25 мм, ШИМ 2592 Гц и встроенную фронталку на 16 Мп.

Аппаратной основой новинки стал Snapdragon 8 Elite в паре с игровым сопроцессором Red Core R4. Устройство доступно с 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra и накопителем на 256/512 ГБ UFS 4.1.

Как и положено игровому смартфону, RedMagic 11 Air оснащён сенсорными триггерами и системой активного охлаждения. В неё входят алюминиевая рамка аэрокосмического класса, графеновая медная фольга, испарительная камера и встроенная турбина с RGB-подсветкой.

За автономность отвечает аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. На задней панели расположились основная 50-Мп камера с оптической стабилизацией и 8-Мп ширик.

В Китае цена RedMagic 11 Air начинается от 3699 юаней (~41 300 рублей).

