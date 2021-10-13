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Представлена оболочка realme UI 3.0 на базе Android 12

Бренд realme, официально представил оболочку realme UI 3.0 под управлением Android 12.

В обновлении иконки обрели объем — 3D-формы добавляют им «веса». В сравнении со значками дизайн-системы realme UI 2.0, новые иконки выглядят ярче и привлекательнее.

По словам производителя, среда realme UI 3.0 теперь выглядит дружелюбнее, понятнее и логичнее благодаря грамотной работе с пространством. Также были проработаны размеры заголовков, контрастность символов и текста.

В прошлых версиях realme UI настройке поддавались иконки, фоны, шрифты и другие элементы системы. Апдейт realme UI 3.0 поддерживает общую настройку цветовой темы и персонализацию в режиме негаснущего экрана Always on Display.

И это еще не все. realme UI 3.0 использует маскот бренда — космического кота реалмяу. Теперь сразу несколько его версий смогут встречать пользователя на экране Always on Display.

Согласно исследованиям realme в новой версии оболочки уделили внимание следующим показателям:

  • На 30% снизилось использование памяти
  • На 13% выросла скорость загрузки приложений
  • На 12% продлилось время работы аккумулятора

Общая скорость работы с памятью была увеличена, фрагментация памяти минимизирована, а приложения стали запускаться с использованием интеллектуальных алгоритмов планирования ресурсов. В результате нагрузка на память снизилась на 30%, общая скорость запуска приложений выросла на 13%, а автономность — на 12%.

В то же время разработчики оптимизировали процесс анимации — теперь искусственный интеллект анализирует динамическое изменение затухания пикселей. Простыми словами — происходящее на экране становится более комфортным для глаз, а дизайн стал бесшовнее и плавнее.

Всплывающие окна (Floating Window 2.0) также перешли в realme UI 3.0 — пользователи могут управлять ими и настраивать под индивидуальные сценарии работы со смартфоном.

Источник:
realme

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