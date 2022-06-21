Realme объявит цены на наушники Buds Air 3 и условия продаж смартфона realme 9i

Бренд Realme заявил, что 27 июня будут объявлены российские цены и дата старта продаж флагманских наушников Buds Air 3, а также условия продаж смартфона realme 9i.

Флагманские наушники Buds Air 3 с активным шумоподавлением обеспечивают снижение уровня шума на 42 Дб, а также обладают аккумулятором, гарантирующим до 30 часов работы в режиме прослушивания музыки.

Смартфон realme 9i оснащен 6-нанометровым чипом Snapdragon 680, емким аккумулятором 5 000 мА/ч с возможностью быстрой зарядки Dart Charge мощностью 33 Вт, а также тройной 50-мегапиксельной AI-камерой.

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