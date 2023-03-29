Realme GT Neo 5 SE получит 100-ваттную зарядку с 38 уровнями защиты

Появились новые подробности о грядущем Realme GT Neo 5 SE. Компания опубликовала официальные тизеры в китайской соцсети Weibo. Представить новинку должны уже 3 апреля.

Производитель говорит о высоком уровне автономности и быстрой 100-ваттной зарядке. Последняя имеет 38 уровня защиты, после 1600 циклов зарядки, она сохранится не менее чем на 80%. Сама емкость аккумулятора составит 5500 мАч.

Realme GT Neo 5 SE официально получит OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц, а также процессор Snapdragon 7+ Gen 2. Основная камера будет тройная. Устройство в топовой конфигурации оснастят 16 Гб оперативной и 1 Тб встроенной памяти.