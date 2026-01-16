POCO M8 и M8 Pro официально в России: все цены и конфигурации

В России стартовали продажи смартфонов POCO M8 5G и POCO M8 Pro 5G. Обе модели ориентированы на повседневное использование, игры и длительную автономную работу, но заметно различаются по уровню оснащения.

POCO M8 Pro 5G получил аккумулятор на 6500 мА·ч с быстрой зарядкой мощностью до 100 Вт, AMOLED-дисплей 6,83 дюйма с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 3200 нит, а также процессор Snapdragon 7s Gen 4. Смартфон поддерживает запись видео в 4K, оснащён стереодинамиками с Dolby Atmos и системой жидкостного охлаждения. Корпус защищён по стандартам IP66, IP68 и IP69.

POCO M8 Pro 5G

POCO M8 5G — более компактная и лёгкая модель с AMOLED-экраном 6,77 дюйма и частотой 120 Гц. Внутри — Snapdragon 6 Gen 3, аккумулятор на 5520 мА·ч с зарядкой 45 Вт и основная камера на 50 Мп. Смартфон также получил стереодинамики и защиту от влаги и пыли.

POCO M8

Обе модели работают на Xiaomi HyperOS и поддерживают расширенные AI-функции камеры. Продажи стартовали в середине января, на старте действует промо-скидка.

Цены и конфигурации в России

POCO M8 Pro 5G

Доступен в цветах: серебристый, чёрный, зелёный.

8 ГБ + 256 ГБ — 31 990 ₽ по акции с 16 по 31 января: 29 990 ₽

— по акции с 16 по 31 января: 12 ГБ + 512 ГБ — 37 990 ₽ по акции с 16 по 31 января: 35 990 ₽

POCO M8 5G

Доступен в цветах: серебристый, чёрный, зелёный.