Разрабатывать игры для PlayStation 5 станет куда проще
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Новости

Разрабатывать игры для PlayStation 5 станет куда проще

Для подогрева интересна к консолям будущего поколения разработчики переодически делятся новыми подробностями. Компания Microsoft не удержалась и показала Xbox Series X, а Sony только делает какие-либо заявления.

Президент Sony Computer Entertainment Worldwide Studios Ёсида Сюхей заявил, что создавать игры под платформу PlayStation 5 будет куда проще, чем это было в прошлых поколениях. Труднее всего создавались проекты для PlayStation 3, а PS4 уже начала идти в сторону упрощения процесса данного процесса.

Анонс PlayStation 5 ожидается в 2020 году.

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