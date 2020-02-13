Realme назвала дату премьеры флагманского X50 Pro 5G

Realme официального подтвердила дату презентации своего нового флагмана X50 Pro 5G. Изначально смартфон должны были представить на выставке MWC, но на прошлой неделе ее отменили.

Теперь производитель решил провести онлайн-конференцию — и новинку покажут, и никакого коронавируса. Мероприятие состоится 24 февраля. Также вице-президент Сюй Ци Чейз компании раскрыл ещё несколько подробностей о смартфоне.

Руководитель подтвердил, что Realme X50 Pro 5G получит Super AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. Немного ранее стало известно, что разрешение экрана составит 2400 x 1080 пикселей, будет поддержка Full HD+, соотношение его сторон — 20:9.

Новинка будет работать на топовом процессоре Snapdragon 865 вместе с модемом Snapdragon X55 5G. Последний поддерживает двухрежимный 5G. Ожидается, что смартфон оснастят сверхбыстрой оперативной памятью LPDDR5 до 12 Гб и встроенной памятью до 256 Гб.

Realme X50 Pro 5G будет поставляться с быстрой 65-ваттной зарядкой, работающей по технологии SuperDart. Предполагается, что аналогичная была у Oppo Reno Ace