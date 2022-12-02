Раскрыты полные характеристики раскладушки Oppo Find N2 Flip

Oppo до конца 2022 года планирует выпустить раскладушку Find N2 Flip. Пару дней назад она появлялась на видео, а сейчас называются ее полные характеристики.

Основной дисплей будет 6,8-дюймовый AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Внешний — 3,26-дюймовый OLED. Процессором выступит Dimensity 9000+, емкость аккумулятора 4300 мАч + поддержка 44-ваттной зарядки.

Основная камера сдвоенная: 50 и 8 Мп. Фронтальная — 32 Мп.

Также будут стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и Android 13 с оболочкой ColorOS 13. Объем оперативной памяти типа LPDDR5 будет варьироваться от 8 до 12 Гб, встроенной от 256 до 512 Гб.