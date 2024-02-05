Раскрыты новые функции, которые появятся в Android 15

Новая версия операционной системы Android под названием «Vanilla Ice Cream» будет доступна для пользователей осенью 2024 года. Ожидается, что её анонс состоится на мероприятии Google в мае.

Согласно утекшей информации от инсайдеров, в Android 15 появятся уникальные виджеты для заблокированного экрана. Они исчезли из ОС в 2015 году после релиза Android 5.0 Lollipop.

Одной из ключевых новинок станет поддержка мультизадачности с возможностью одновременного запуска двух приложений на одном экране.

Предполагается добавление функции «Private Space», которая позволит создать на смартфоне скрытый профиль для дополнительной защиты данных. Обновление коснется и NFC, упростив взаимодействие с аксессуарами.

Ещё одним интересным нововведением станет новая страница настроек состояния батареи, подобно имеющейся на iPhone.