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Раскрыты новые функции, которые появятся в Android 15

Новая версия операционной системы Android под названием «Vanilla Ice Cream» будет доступна для пользователей осенью 2024 года. Ожидается, что её анонс состоится на мероприятии Google в мае.

Согласно утекшей информации от инсайдеров, в Android 15 появятся уникальные виджеты для заблокированного экрана. Они исчезли из ОС в 2015 году после релиза Android 5.0 Lollipop.

Одной из ключевых новинок станет поддержка мультизадачности с возможностью одновременного запуска двух приложений на одном экране.

Предполагается добавление функции «Private Space», которая позволит создать на смартфоне скрытый профиль для дополнительной защиты данных. Обновление коснется и NFC, упростив взаимодействие с аксессуарами.

Ещё одним интересным нововведением станет новая страница настроек состояния батареи, подобно имеющейся на iPhone.

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Источник:
Tech Advisor
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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