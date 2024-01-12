Google вернет виджеты на экран блокировки Android

В последней Android 14 QPR2 Beta 3 обнаружили скрытый экран для размещения виджетов на экране блокировки. Предполагается, что функция может полноценно появиться в Android 15.

После включения скрытой функции, смахивание вправо на экране блокировки открывает доступ к специальному разделу, где можно выбрать виджеты. На данный момент там доступны лишь несколько вариантов.

По мнению журналистов, Google может внедрить эту функцию в первую очередь для устройств с большими экранами, таких как Pixel Tablet и Pixel Fold. При этом выбор виджетов может быть ограничен. Вероятно, пользователи не смогут добавлять элементы с конфиденциальной информацией.

Возможность добавления виджетов на экран блокировки уже была в Android с версии 4.2 Jelly Bean до Android 5.0 Lollipop. После того, как Apple представила виджеты на локскрине, многие предположили, что их появление на Android – вопрос времени.