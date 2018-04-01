Раскрыты характеристики всей линейки Samsung Galaxy S20
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Раскрыты характеристики всей линейки Samsung Galaxy S20

Инсайдерский источник опубликовал все характеристики смартфонов линейки Samsung Galaxy S20. Как оказалось, все устройства получат поддержку 5G.

Всего в линейке будет три гаджета: базовые Galaxy S20 5G/ Galaxy S20+ 5G и ультра флагманский Galaxy S20 Ultra 5G. У всех будет Infinity-O Dynamic AMOLED дисплей с частотой 120 Гц. Также смартфоны объединяет процессор SoC Exynos 990.

Samsung Galaxy S20 Series

Основные различия между моделями заключается в камере. Так, Samsung Galaxy S20 Ultra получит сразу четыре датчика камеры: 108 Мп, 48 Мп, 12 Мп и 3D ToF. Базовые Galaxy S20 и Galaxy S20+, в свою очередь, оснащены 12-мегапиксельной основной камерой, 64-мегапиксельным телефото-объективом, а также 12-мегапиксельным сверхширокоугольным и 3D ToF датчиками.

Вся линейка будет работать на Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Смартфоны Samsung Galaxy S20 представят 11 февраля на специальном мероприятии компании.

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