Раскрыты характеристики нового складного смартфона Samsung

Индийский инсайдер Ишан Агарвал опубликовал характеристики складного смартфона Samsung Galaxy X Flip.

Новинка получит 6,7-дюймовый Dynamic AMOLED экран, 12-мегапиксельную основную и 10 мегапиксельную фронтальную камеры. Аккумулятор будет состоять из двух частей с емкостью от 3300 до 3500 мАч. Устройство работает на Android 10 с оболочкой One UI 2.1.

Samsung Galaxy X Flip должны представить на специальном мероприятии компании 11 февраля. Смартфон будет поставляться в двух цветах — черном и фиолетовом. Ориентировочная стоимость устройства составляет $845, что почти в два раза дешевле первого складного смартфона от Samsung.