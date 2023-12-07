Раскрыты характеристики бюджетного realme C67 за $135

Компания realme готовится представить новый бюджетный смартфон realme C67. Он получит две версии – с 4G и 5G. В сети появились возможные характеристики устройств.

realme C67 5G

Запуск смартфона запланирован на 14 декабря. Согласно официальным рекламным материалам, realme C67 5G будет доступен в зеленом и черном цветах. На его задней панели установлен круглый блок с основной 50-мегапиксельной камерой, дополнительным объективом и светодиодной вспышкой. Также на изображениях виден боковой сканер отпечатков пальцев.

Компания подтвердила, что realme C67 будет поддерживать быструю зарядку на 33 Вт и оснащен 6-нанометровым чипсетом с поддержкой 5G, вероятно, речь идет о MediaTek Dimensity 6100+. Подробности о других спецификациях устройства пока не раскрыты.

По информации от инсайдеров, стоимость realme C67 5G начнется от $140 (~13000 рублей) за модель с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

realme C67 4G

По имеющейся информации, устройство получит IPS-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. Однако точный размер экрана пока неизвестен.

«Сердцем» realme C67 4G, по слухам, станет 8-ядерный чипсет Snapdragon 685. Согласно утечкам, смартфон будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 128/256 ГБ встроенной памяти, а также получит фронтальную камеру на 8 Мп, основной сенсор Samsung ISOCELL HM6 на 108 Мп и дополнительный объектив на 2 Мп.

Что касается автономности, то ожидается аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Кроме того, realme C67 4G получит боковой датчик отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъем, два динамика, NFC и корпус с классом защиты IP54 толщиной 7,9 мм. Предполагается, что его цена в Индонезии будет около $135 (~12500 рублей).