Раскрыта стоимость смартфонов линейки Samsung Galaxy S20

Популярный инсайдер Джон Проссер опубликовал в своём Twitter официальные цены на всю линейку Samsung Galaxy S20.

Предупреждаем, смартфоны будут не из дешевых. Например, в магазинах американского оператора Verizon только базовая модель Galaxy S20 обойдётся пользователю в $999. Дальше — больше: версия Galaxy S20+ стоит $1199, самый топовый Galaxy S20 Ultra получил ценник в $1399. Про российские цены пока говорить рано, но обычно это еще плюс к цене.

Samsung представит линейку Galaxy S20 на специальном мероприятии 11 февраля. На нем же должны показать новую раскладушку от компании.