Раскрыта стоимость Redmi Note 9S в России

Xiaomi в России объявила ценник смартфона Redmi Note 9S. Новинка получила довольно хорошую камеру и мощную начинку, но без минусов не обошлось.

Redmi Note 9S работает на процессоре Snapdragon 720G, имеет 4 Гб встроенной памяти и 64 Гб флеш-памяти для хранения данных. В качестве дисплея используется IPS-матрица на 6,67-дюйма с разрешением FullHD+.

Основная камера получила датчик на 48 Мп, “ширик” на 8 Мп, 5 Мп макрообъектив и 2 Мп датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение на 16 Мп. К сожалению, смартфон не имеет NFC для бесконтактной оплаты.

В продаже Redmi Note 9S появится 30 апреля по цене 17 990 рублей.