Раскрыт дизайн и характеристики TWS-наушников OnePlus Buds 3

Авторитетный инсайдер OnLeaks раскрыл внешний вид и некоторые характеристики наушников OnePlus Buds 3, которые, вероятно, будут представлены в начале следующего года.

Согласно опубликованным рендерам, наушники будут иметь почти такой же дизайн, как и Buds Pro 2. Главное изменение во внешнем виде – ножка и внешняя часть наушника теперь полностью будут глянцевыми (у предшественника только половина ножки была таковой), а внутренняя часть – матовой. Кроме того, сами наушники и чехол станут легче.

Что касается технических характеристик, каждый наушник получит 10,4-мм низкочастотный динамик и 6-мм твитер. Как и их предшественник, Buds 3 будет иметь поддержку активного шумоподавления (ANC) до 48 дБ, Bluetooth v5.3, синхронизацию с двумя устройствами и быстрое подключение по Google Fast Pair.

Наушники с отключенным шумоподавлением будут работать 9 часов, а с учетом подзарядки от кейса – 33 часа. Когда ANC включен, то автономность Buds 3 снижается до 6 и 22 часов соответственно. При этом десять минут зарядки наушников обеспечат 5 часов прослушивания контента.

Пока нет информации о том, когда наушники будут официально представлены. Учитывая, что Buds Pro 2 были анонсированы вместе с OnePlus 11 в начале этого года, ожидается, что Buds 3 дебютируют вместе с OnePlus 12 в январе 2024 года.