Раскладушку Huawei Pocket S показали на живых фото

Сегодня Huawei представит раскладушку Huawei Pocket S, а уже сейчас появились живые фото новинки. Смартфон представлен в шести цветах: зелёном, чёрном, бежевом, синем, розовом и серебристом.

Сообщается, что Huawei Pocket S получит 6,9-дюймовый основной дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 778G с поддержкой 4G, емкость аккумулятора — 4000 мАч + поддержка 40-ваттной зарядки.

Камеры поместят в круглых блоках, главный датчик 40 Мп + широкоугольный на 13 Мп.

Huawei Pocket S получит HarmonyOS 3. Объем оперативной памяти — 8 Гб, встроенной 128/256 Гб. Стоимость новинки пока не раскрыта, но станет известна уже сегодня.