QIWI Кошелек стал доступен в AppGallery

Сегодня QIWI выпустила приложение QIWI Кошелек для устройств HUAWEI и HONOR. Новое приложение ориентировано на пользователей современных смартфонов HUAWEI и HONOR, в которых нет Google Mobile Services. В настоящее время в России продано уже более миллиона подобных устройств.

QIWI адаптировала приложение QIWI Кошелька под современные устройства компании Huawei, чтобы их владельцы могли быстро и удобно совершать финансовые операции в смартфоне без необходимости открывать сайт кошелька.

В приложении доступен весь привычный функционал, и его можно скачать в каталоге магазина приложений AppGallery. Общее число пользователей AppGallery в России превышает 13 млн человек (7,5 млн из них – активная ежемесячная аудитория). Доля смартфонов HUAWEI и HONOR на российском рынке в поставках смартфонов составляет 34%.