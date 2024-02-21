QIWI Банк лишился лицензии

Кредитная организация нарушала федеральные законы и нормативные акты ЦБ, а также систематически допускала нарушения требований по противодействию «отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Так как банк считается участником системы страхования вкладов, суммы вкладов вернут вкладчикам «в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на [человека] (включая начисленные проценты по вкладам)».

Также с 10:00 по МСК, пополнение «Qiwi Кошелька» стало недоступно. При попытке пополнить баланс появляется ошибка: «Платёж отклонен. Обратитесь в Банк, выпустивший карту». Вывести деньги с кошелька ещё можно.

Обновлено в 10:50: Qiwi заблокировала вывод средств с кошельков.