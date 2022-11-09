PUMA выпустила совместную коллекцию с Pokemon 

Бренд PUMA анонсировал коллекцию, созданную в коллаборации с покемонами. Pokémon x PUMA официально запустится 12 ноября, но посмотреть ее можно уже сейчас.

В коллекции представлены одежда и обувь, вдохновленные любимыми покемонами, в том числе Пикачу, Чармандер, Сквиртл и Бульбасавр. Вещи рассчитаны как на взрослых, так и на детей.

Приготовьтесь, сейчас будет много фото:

Цены на вещи из коллаборации варьируются от $30 до $130. Запуск Pokémon x PUMA состоится на официальном сайте бренда, а также в флагманских магазинах в Нью-Йорке и некоторых магазинах по всему миру.