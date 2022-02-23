PUMA и DC представили коллаборацию, посвящённую «Бэтмену»

Новый фильм про «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли, выйдет 2 марта. В честь такого события компания Puma выпустила коллаборацию с DC. Кеды, кроссовки и бутсы в красно-чёрных цветах целиком посвящены Тёмному Рыцарю.

На кеды Puma Suede нанесены рисунки летучих мышей. Топовые кроссовки RS-X выполнены в черном цвете с логотипом Бэтмена на подошве и украшены красным элементами. Две другие пары посвящены Женщине-кошке.

В коллекцию вошли толстовки, футболки, костюмы, сумки и другие аксессуары. В продаже новинки появятся 26 февраля.

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