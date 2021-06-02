Внезапно: PlayStation 3 получила неожиданное обновление

Игровая консоль PlayStation 3, которая вышла в далеком 2006 году, обзавелась официальным обновлением ПО. Последний апдейт для PS3 выходил в октябре 2013 года.

Для установки патча под номером 4.88 требуется не менее 200 МБ. Согласно описанию, он только «улучшает производительность системы». Также пользователи заметили, что после апдейта появилась возможность автоматического обновления, ранее такая функция была доступна только владельцам PlayStation Plus.

В марте компания Sony объявила, что 2 июля закроет цифровые магазины PlayStation Store для PS3, PSP и PS Vita, но позже отложила данную идею. Уже со 2 июля без доступа к магазину окажется единственная портативная консоль – PSP.

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