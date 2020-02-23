Прототип iPhone 12 Flip показали на видео
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Новости

Прототип iPhone 12 Flip показали на видео

Известный инсайдер и дизайнер Бен Гескин опубликовал видео с прототипом iPhone 12 Flip.

Конечно же, речи не может быть об оригинальности устройства. Apple сейчас ограничена во времени для выхода iPhone 9 и разработки iPhone 12. Складной айфон может быть и выйдет, но это точно произойдёт нескоро. К тому же, такой утечки Apple не допустила бы.

При этом, фейковый iPhone Flip 12 выглядит достаточно интересно. Желающих на такое устройство нашлось бы много.

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