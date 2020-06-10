Project CARS 3 выйдет 28 августа

В официальном твиттере Bandai Namco появилась точная дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3. По данным компании, новинка выйдет в свет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC. О выходе игры на консолях нового поколения пока ничего не сообщается.

Your Ultimate Driver Journey in #ProjectCARS3 begins August 28th, 2020. pic.twitter.com/fTShwA2TnG — BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) June 24, 2020

Игра получит многочисленные нововведения. В их числе есть огромное количество машин (более двухсот) с возможностью их настройки, в том числе внешнего вида. Также будет ряд трасс (свыше ста сорока), в числе которых треки для Гран-при Бразилии, автодром «Интерлагос» и трассы Тосканы.

Из других особенностей отметим более проработанную физику, улучшенный ИИ соперников, более отзывчивое управление и так далее. Помимо этого, обещан сюжетный режим карьеры, который будет адаптироваться под уровень сложности игры.

Наконец, в игре заявлена поддержка VR-шлемов (для тех, у кого они есть) с разрешением до 12K. О том, какие для этого нужны аппаратные ресурсы, не сообщается. В целом, игру позиционируют как решение для начинающих, и уже «продвинутых» игроков за счёт возможности гибкой настройки всего и вся.

Остаётся дождаться выхода, чтобы понять, насколько эти обещания соответствуют реальности.