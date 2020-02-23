Официально: Project CARS 3 выйдет этим летом

Игровая студия Slightly Mad Studios анонсировала гоночный симулятор Project CARS 3. Выход ожидается в конце лета 2020 года.

Каких-либо подробностей в игре пока нет, так как разработчики предпочитают держать их в тайне. Но уже известно, что игроки получат множество лицензированных автомобилей, персонализацию аватара и трассы по мировым локациям.

Главной особенностью третьей части станет возможность увеличивать мощность собственного автомобиля, ранее такого в серии не было. Мультиплеер станет куда богаче из-за асинхронных соревнований.

Стоит отметить, что над игрой работает Пол Рутчински, который известен своим участием в DriveClub, Motorstorm и Onrush.

Project CARS 3 выйдет на PlayStation 4, Xbox One и РС.