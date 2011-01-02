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Новости

Приложение Uber стало доступно в AppGallery

Сегодня список приложений AppGallery пополнился сервисом Avito, а теперь настала очередь такси. Помимо сервиса Яндекс Такси в фирменном магазине-приложений Huawei, теперь можно загрузить Uber Russia.

Для пользователей доступны все полноценные функции приложения, такие как заказ такси и отслеживание геоположения машины, оплата поездки с помощью наличных или банковской карты, широкий выбор машин исходя из доступных категорий, оценка поездки и водителя и многое другое.

Загрузить Uber Russia можно уже сегодня на смартфоны Huawei и Honor.

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Источник:
The GEEK
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