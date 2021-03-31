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Новости

Приложение Uber получит дополненную реальность для поиска водителя

Зарубежный ресурс MacRumors обнаружил в приложении Uber для iOS интересную функцию, которая поможет найти водителя с помощью дополненной реальности.

По задумке, пользователь iPhone должен открыть камеры и увидеть указатели, наложенные на реальный мир. Они будут показывать, где находится автомобиль, который приехал по заказу.

Кроме того, в коде приложения упоминаются различные подсказки во время использования AR-режима:

  • Работа AR возможна только в iOS 11 и выше
  • Наклоните камеру
  • Работа AR возможна только на улице
  • Пройдите на улицу
  • Следите за своим окружением, будьте осторожны

Стоит отметить, что Uber запатентовала систему поиска водителя через дополненную реальности ещё в 2018 году. Когда появится функция окончательно на iOS – пока неизвестно.

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Источник:
Macrumors
Теги: 
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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