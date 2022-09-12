Появилась цена первого белорусского ноутбука

Телеканал «Беларусь 1» поделился подробностями о ноутбуке, который производят в Минске. Первый его показ состоялся 1 сентября.

Сборка устройства производится на заводе «Горизонт». Сейчас в ноутбуке используется только 12% белорусских деталей, но обещают, что до конца 2022 года, цифра увеличится до 30-35%.

Характеристики ноутбука пока держаться в секрете. Известна только малая часть: 15,6-дюймовый экран, работа под управлением Windows 11 и стоимость 1300 белорусских рублей (~31 200 российских рублей).

Первые опытные партии должны появиться в ближайшее время в российской рознице.

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