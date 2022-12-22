Белорусский ноутбук «Горизонт» появился в продаже

Белорусское предприятие «Горизонт» начало массовое производство ноутбуков под брендом Horizont. Новинка получила процессоры Intel Core 11 поколения: Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7.

Ноутбуки оснащены дисплеями на 14 и 15,6 дюйма с матрицами IPS. Заявлено до 32 ГБ ОЗУ, но на первых порах можно будет купить только версии на 8 и 16 ГБ. Накопители — от 256 ГБ до 2 ТБ. Ноутбуки получат автономность от 4 до 8 часов в зависимости от режима работы.

Из разъёмов есть три порта USB, один HDMI, кард-ридер для SD-карт и 3,5-мм выход на наушники. Цена составляет 1599 белорусских рублей (~45 500 рублей).