Презентован игровой ноутбук Chromebook Vibe CX34 Flip с экраном 144 Гц от ASUS

На CES 2023 представлен первый игровой Chromebook. Это модель ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip с процессорами Intel Core 12-го поколения и 14-дюймовым сенсорным экраном (1920×1200 пикселей), соотношение сторон составляет 16:10. Новинка поддерживает частоту обновления экрана в 144 Гц и оснащена клавиатурой с подсветкой. Сам ноутбук выполнен в белом цвете.

Его корпус получил защиту по стандарту MIL-STD 810H, общий вес чуть менее 2 кг, а толщина составляет немногим более 2 см.

В максимальной версии предлагается процессор Core i7-1255U, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и накопитель M.2 до 512 ГБ. Видеокарта тут встроена в процессор, так что особо топовые игры не пойдут, но в простые поиграть можно. В целом же новинка позиционируется как решение для облачного гейминга с помощью GeForce Now или Xbox Cloud Gaming.

Из портов есть USB-C, USB-A, HDMI 2.1 и разъём 3,5 мм, а также картридер для карт памяти microSD. Для беспроводной связи есть адаптеры Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.1. Цена и дата выхода пока не сообщаются.