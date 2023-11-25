Предзаказы PlayStation Portal стартовали в России

В российских магазинах появилось новое устройство для геймеров — PlayStation Portal. Гаджет доступен для предварительного заказа, продажи начнутся 19 декабря.

В России официальная цена PlayStation Portal установлена в размере 39 999 рублей, что значительно выше по сравнению с зарубежными рынками. Например, в США цена этого устройства составляет всего $199 (~17800 рублей).

В DNS гаджет продают за 39 999 рублей, однако, в других магазинах можно найти версии дешевле. Например, в Яндекс Маркете цены стартуют от 32 999 рублей, а на Ozon – от 31 799 рублей.

PlayStation Portal не является портативной игровой консолью, а представляет собой контроллер с встроенным экраном, предназначенный для замены телевизора. Он совместим только с PlayStation 5 и передает изображение с консоли на экран PS Portal через функцию Remote Play.