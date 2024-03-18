Представлены топовые флагманы HONOR Magic6 Ultimate и Magic6 RSR в стиле Porsche

18 марта компания HONOR в Китае представила свои флагманские смартфоны Magic6 Ultimate и Magic6 RSR Porsche Design.

Характеристики HONOR Magic6 Ultimate

Габариты: 162,5×75,8×8,9 мм, 227 г

Дисплей: 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2800х1280, 120 Гц, ШИМ 4320 Гц, до 5000 нит, 453 ppi

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 16 ГБ

ПЗУ: 512/1024 ГБ

Камеры: основная – 50 Мп, f/1.4-2.0, 1/1.3″, OIS; перископ – 180 Мп, f/2.6, 1/1.49″, оптический зум 2,5х, OIS; сверхширокоугольная – 50 Мп, f/2.0, 122˚; фронтальная – 50 Мп, f/2.0

Аккумулятор: 5600 мАч с поддержкой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 66 Вт

Защита: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

ОС: MagicOS 8 (Android 14)

Связь: USB Type-C 3.2, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, NFC, спутниковая связь

Сразу после официального стартовали предзаказы на HONOR Magic6 Ultimate. Открытая продажа новинки в Китае запланирована на 22 марта. Модели предлагаются по следующим ценам:

16/512 ГБ – $970 (~89700 рублей)

16/1024 ГБ – $1070 (~99000 рублей)

HONOR Magic6 RSR Porsche Design

Также HONOR представила специальную версию смартфона – Magic6 RSR Porsche Design, имеющую схожие технические характеристики, но отличающуюся внешне. Его дизайн вдохновлен Porsche Taycan. Устройство обладает защитой по стандарту IP68 и поддерживает двустороннюю спутниковую связь.

Данный смартфон доступен только в одном варианте памяти — 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, по цене в $1390 (~128600 рублей).