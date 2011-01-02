Представлены телефоны Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G на KaiOS

Состоялся анонс кнопочных телефонов Nokia 6300 4G и Nokia 8000 4G. Это модели «по мотивам» классических решений, основанные на процессорах Qualcomm Snapdragon 205 и Snapdragon 210, Также они поддерживают KaiOS и связь 4G/LTE.

Модель Nokia 6300 оснащена экраном 2,4 дюйма с разрешением 320 × 240 пикселей. У неё есть Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.1 LE, A-GPS, разъёмы Micro-USB и батарея ёмкостью 1500 мА·ч. Внутри установлены 512 МБ ОЗУ и 4 ГБ постоянной памяти. Поддерживаются карты до 32 ГБ. Из мелочей отметим две nano-SIM-карт, VGA-камеру и поддержку FM-радио. А ещё есть выход на наушники 3,5 мм.

Nokia 6300 4g

Новинка доступна в цветах Cyan Green, Light Charcoal и Powder White. Цена вопроса — 58 долларов.

Модель Nokia 8000 4G получила экран на 2,8 дюйма и процессор Snapdragon 210. Камера уже щеголяет разрешением в 2 МП. Другие характеристики не отличаются.

Nokia 8000 4g

Эта версия получила цвета Onyx Black, Opal White, Topaz Blue и Cintrine Gold. Стоимость — 93 доллара.

Отметим, что благодаря KaiOS, телефоны поддерживают сотни приложений, так что получается неплохая замена Android-смартфону.