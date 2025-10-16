Представлены OPPO Find X9 и Find X9 Pro — мощные флагманы с огромными батареями

16 октября компания OPPO провела в Китае презентацию, на которой представила флагманскую серию смартфонов Find X9. В нее вошли два устройства: Find X9 и Find X9 Pro.

Обе новинки работают на базе новейшего процессора Mediatek Dimensity 9500 и получили тонкие рамки вокруг дисплея всего 1,15 мм, а также ИИ-кнопку. Подробные характеристики представлены в таблице ниже.

Характеристики OPPO Find X9 и Find X9 Pro

OPPO Find X9

OPPO Find X9 Pro Габариты 156,98×73,93×7,99 мм, вес — 203 г 161,26×76,46×8,25 мм, вес — 224 г Экран 6,59 дюймов, AMOLED, 2760×1256 пикселей, до 3600 нит, до 120 Гц, 100% DCI-P3 6,78 дюймов, LTPO OLED, 2772×1272 пикселей, 1-120 Гц, 100% DCI-P3 Процессор MediaTek Dimensity 9500 ОЗУ 12/16 ГБ LPDDR5X Память 256/512/1024 ГБ UFS 4.1 Камеры Основная — 50 Мп, ƒ/1.6, OIS;

телефото — 50 Мп, ƒ/2.6, 3-кратный оптический зум, OIS;

ультраширокоугольная — 50 Мп, ƒ/2.0, автофокус, угол обзора 120 градусов;

мультиспектральный сенсор Danxia — ƒ/2.4;

фронтальная — 32 Мп, ƒ/2.4 Основная — 50 Мп, ƒ/1.6, OIS;

перископ — 200 Мп, 1/1,56″, ƒ/2.1, 3-кратный оптический зум, OIS;

ультраширокоугольная — 50 Мп, ƒ/2.0, автофокус, угол обзора 120 градусов;

мультиспектральный сенсор Danxia — ƒ/2.4;

фронтальная — 50 Мп, ƒ/2.0 Аккумулятор 7025 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт 7500 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной 10 Вт Безопасность Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание по лицу, IP66/68/69 ОС ColorOS 16 на базе Android 16 Связь и интерфейсы Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, LTE, 5G, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), NFC, две nano-SIM

Базовый Find X9 доступен в четырех цветах: черный, белый, серый и красный. Find X9 Pro получил все расцветки, кроме черной. Ценники следующие: