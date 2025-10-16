Представлены OPPO Find X9 и Find X9 Pro — мощные флагманы с огромными батареями | The GEEK
Представлены OPPO Find X9 и Find X9 Pro — мощные флагманы с огромными батареями

Оба смартфона получили процессор Dimensity 9500, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумуляторы емкостью более 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт.

16 октября компания OPPO провела в Китае презентацию, на которой представила флагманскую серию смартфонов Find X9. В нее вошли два устройства: Find X9 и Find X9 Pro.

Обе новинки работают на базе новейшего процессора Mediatek Dimensity 9500 и получили тонкие рамки вокруг дисплея всего 1,15 мм, а также ИИ-кнопку. Подробные характеристики представлены в таблице ниже.

Характеристики OPPO Find X9 и Find X9 Pro

OPPO Find X9
OPPO Find X9 Pro
Габариты156,98×73,93×7,99 мм, вес — 203 г161,26×76,46×8,25 мм, вес — 224 г
Экран6,59 дюймов, AMOLED, 2760×1256 пикселей, до 3600 нит, до 120 Гц, 100% DCI-P36,78 дюймов, LTPO OLED, 2772×1272 пикселей, 1-120 Гц, 100% DCI-P3
ПроцессорMediaTek Dimensity 9500
ОЗУ12/16 ГБ LPDDR5X
Память256/512/1024 ГБ UFS 4.1
КамерыОсновная — 50 Мп, ƒ/1.6, OIS;
телефото — 50 Мп, ƒ/2.6, 3-кратный оптический зум, OIS;
ультраширокоугольная — 50 Мп, ƒ/2.0, автофокус, угол обзора 120 градусов;
мультиспектральный сенсор Danxia — ƒ/2.4;
фронтальная — 32 Мп, ƒ/2.4		Основная — 50 Мп, ƒ/1.6, OIS;
перископ — 200 Мп, 1/1,56″, ƒ/2.1, 3-кратный оптический зум, OIS;
ультраширокоугольная — 50 Мп, ƒ/2.0, автофокус, угол обзора 120 градусов;
мультиспектральный сенсор Danxia — ƒ/2.4;
фронтальная — 50 Мп, ƒ/2.0
Аккумулятор7025 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт и беспроводной 50 Вт7500 мАч, поддержка быстрой проводной зарядки 80 Вт, беспроводной 50 Вт и реверсивной 10 Вт
БезопасностьУльтразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, распознавание по лицу, IP66/68/69
ОСColorOS 16 на базе Android 16
Связь и интерфейсыWi-Fi 7, Bluetooth 6.0, LTE, 5G, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NavIC, USB-C (USB 3.2 Gen 1), NFC, две nano-SIM

Базовый Find X9 доступен в четырех цветах: черный, белый, серый и красный. Find X9 Pro получил все расцветки, кроме черной. Ценники следующие:

  • OPPO Find X9 (12/256 ГБ) — 4399 юаней (~48 500 рублей);
  • OPPO Find X9 (12/512 ГБ) — 4699 юаней (~51 800 рублей);
  • OPPO Find X9 (16/256 ГБ) — 4999 юаней (~55 100 рублей);
  • OPPO Find X9 (16/512 ГБ) — 5299 юаней (~58 400 рублей);
  • OPPO Find X9 (16/1024 ГБ) — 5799 юаней (~64 000 рублей);
  • OPPO Find X9 Pro (12/256 ГБ) — 5299 юаней (~58 400 рублей);
  • OPPO Find X9 Pro (12/512 ГБ) — 5699 юаней (~62 800 рублей);
  • OPPO Find X9 Pro (16/512 ГБ) — 5999 юаней (~66 200 рублей);
  • OPPO Find X9 Pro (16/1024 ГБ) — 6699 юаней (~73 900 рублей).
id·212715·20251016_1625
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
