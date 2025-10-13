Представлены Vivo X300 и X300 Pro — топовые фотофлагманы с мощным «железом»

13 октября в Китае прошла презентация флагманской линейки Vivo X300. Она пока включает только две модели — X300 и X300 Pro. Новинки пришли на смену прошлогодним X200 Pro mini и X200 Pro и получили заметные обновления как в дизайне, так и в характеристиках.

Базовый Vivo X300 сохранил компактный 6,31-дюймовый экран, но при этом получил увеличенный аккумулятор на 6040 мАч, более быструю беспроводную зарядку и новый ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Старый порт USB 2.0 заменили на современный USB 3.2 Gen 1, а внутри установлен свежий процессор MediaTek Dimensity 9500. Главная камера также обновилась — вместо 50-Мп сенсора LYT-818 теперь установлен 200-Мп Samsung HPB с диагональю 1/1,4 дюйма.

Vivo X300

Vivo X300 Pro внешне почти не изменился, но стал немного тоньше и получил более емкий аккумулятор — 6510 мАч против 6000 у предшественника. Камеры обновились незначительно: основной модуль теперь оснащен сенсором LYT-828 с улучшенной стабилизацией, а в перископе появился новый 200-мегапиксельный сенсор Samsung HPB. Смартфон также работает на Dimensity 9500.

Vivo X300 Pro

Обе модели работают под управлением свежей оболочки OriginOS 6. Она впервые станет базовой системой для глобальных смартфонов Vivo. X300 и X300 Pro выйдут не только в Китае, но и на международном рынке. Все характеристики смартфонов представлены в таблице ниже.

Характеристики Vivo X300 и X300 Pro

Vivo X300 Vivo X300 Pro Габариты 150,57×71,92×7,95 мм, вес — 190 г 161,98×75,48×7,99 мм, вес — 226 г Экран 6,31 дюйма, AMOLED, 2640×1216 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4500 нит, 100% DCI-P3 6,78 дюйма, AMOLED, 2400×1260 пикселей, 1-120 Гц, ШИМ 2160 Гц, до 4500 нит, 100% DCI-P3 Процессор MediaTek Dimensity 9500 ОЗУ 12 ГБ LPDDR5X 16 ГБ LPDDR5X Память 256/512 ГБ UFS 4.1 256/512/1024 ГБ UFS 4.1 Камеры Основная — 200 Мп, Samsung HPB, 1/1.4″, f/1.68, OIS; широкоугольная — 50 Мп, Samsung JN1, 1/2,76″, f/2.0, автофокус; перископ — 50 Мп, Sony LYT-602, 1/1,95″, f/2.57, 3-кратный оптический зум; фронталка — 50 Мп, f/2.0, автофокус Основная — 50 Мп, 1/1,28″, Sony LYT-828, f/1.57, OIS; широкоугольная — 50 Мп, 1/2,76″, f/2.0, автофокус; перископ — 200 Мп, 1/1,4″, Samsung HPB, f/2.67, 3,5-кратный оптический зум, OIS; фронталка — 50 Мп, f/2.0, автофокус Аккумулятор 6040 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 40 Вт 6510 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 90 Вт, беспроводной 40 Вт Безопасность и защита Ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу, IP68/69 Связь и интерфейсы Wi-Fi 7, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G, Bluetooth 5.4

GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, ИК-порт, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM Wi-Fi 7, 4G (1, 3, 7, 8, 20), 5G, Bluetooth 6.0 GPS, A-GPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, ИК-порт, USB 3.2 Gen 1 Type-C, две nanoSIM

Цены на базовый Vivo X300 начинаются от 4399 юаней (~49 700 рублей), а на X300 Pro — от 5299 юаней (~59 800 рублей). Для смартфонов также можно отдельно приобрести съемные объективы Zeiss.