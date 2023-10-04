Представлены смарт-часы Google Pixel Watch 2

Google представила второе поколение смарт-часов Pixel Watch. Дизайн остался неизменным: сохранились круглый OLED-экран размером 41 мм и боковая заводная головка. Однако внутреннее наполнение часов претерпело изменения: Google перешла от чипа Exynos к Qualcomm Snapdragon W5 с графикой Adreno 702. Данный чипсет обеспечивает более высокую производительность для различных задач.

Объем оперативной памяти сохранился на 2 ГБ, а корпус часов теперь полностью изготовлен из переработанного алюминия, что позволило снизить вес до 31 грамма. Экран сохранил разрешение 384×384 пикселей при плотности 320 ppi и функцию Always On Display.

Что касается программного обеспечения, часы работают под управлением Wear OS 4 с поддержкой динамических тем и сторонних приложений, а также предлагают новые циферблаты. В области здоровья они способны мониторить физическую активность, сердечный ритм, уровень насыщения крови кислородом (SpO2), стресса и качества сна. Датчики сердечного ритма и SpO2 стали точнее, а также добавили датчики температуры кожи и измерения электродермальной активности (cEDA) для измерения уровня стресса.

Интеграция с Fitbit стала более обширной, а новое поколение часов автоматически фиксирует начало и окончание 7 видов физической активности. Экран тренировки стал более информативным, и добавлены новые функции безопасности, включая передачу местоположения в реальном времени в экстренных ситуациях.

Батарея емкостью 306 мАч обещает до 24 часов работы при активированном Always On Display. Часы также оснащены модулем UWB и имеют степень защиты IP68, а также водонепроницаемость до 50 метров.

Цена на Pixel Watch 2 осталась неизменной: $349 за Wi-Fi версию и $399 за LTE. Для пользователей предоставлена возможность выбора из разнообразных ремешков, включая металлические и силиконовые. Предварительный заказ уже доступен, а часы поступят в продажу с 12 октября.